Тимошенко озвучила главные принципы новой Конституции Украины

Ключевой задачей нового президента станет принятие новой Конституции Украины, которая позволит изменить несправедливые правила жизни в стране, преодолеть коррупцию и обеспечит подлинное народовластие.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время выступления на Форуме единения, который проходит в день 100-летия украинской Соборности в Киеве.

Лидер "Батькивщины" пообещала, что в случае победы на выборах сразу после инаугурации указом объявит Всеукраинский референдум. Она убеждена, что с принятием нового Основного закона будет открыт новый этап в истории страны, который положит начало справедливым правила жизни.

По ее словам, народная Конституция предусматривает построение общества без клановой олигархии, порядок жизни, по которому никто и никогда не сможет безнаказанно ущемлять права и свободы людей.

"После принятия новой Конституции украинцы смогут эффективно и самостоятельно управлять своим государством, а неприкосновенность всех высокопоставленных чиновников - президента, судей, депутатов - будет полностью ликвидирована. То есть закон будет один для всех. Кроме того, количество народных депутатов будет уменьшено с 450 до 350. А граждане получат неоспоримое право изменять центральную и местную власть в любой момент через настоящий референдум по народной инициативе (без вмешательства власти), вместо жертвенных революций. Мировые судьи и судьи местных судов будут избираться народом. К управлению страной будут обязательно и прямо привлечены общественные организации, моральные и духовные лидеры нации", - подчеркнула политик.

По этому новому документу, сильные права и возможности получат местные общины. В частности, они имеют право формировать свои исполнительные комитеты, гарантированно закреплены за их бюджетом налоги (100% налога на доходы физических лиц, 10% налога на землю и гарантированы части других налогов).

"Общины смогут полностью распоряжаться землей. Земли за пределами общин существовать не будет. Областями будут управлять префекты", - отметила Тимошенко.

По ее словам, новая Конституция также позволит решить проблему коррупции.

"Мы положим конец этому всемирному позору Украины, я знаю, что кое-кто не верит в такие заявления. Для скептиков у меня есть такой аргумент: в 2000 году я покончила с коррупцией в энергетическом секторе за несколько месяцев. Это знают все. В 2005 году я организовала возвращения Украине "Криворожстали" и украденных газовых месторождений на шельфах. В 2008 году - провела программу "Контрабанда стоп" и получила в бюджет дополнительно десятки миллиардов гривен. После президентских выборов я покончу с всеобъемлющей коррупцией", - заявила Тимошенко.