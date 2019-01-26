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Приговор Януковичу: названы неприятные моменты, которые могут сыграть против Украины

суббота, 26 января 2019, 10:48

Несовершенство законодательства о заочном осуждении может стать главным препятствием для привлечения к ответственности экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сказано в материале "Апострофа" Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы.

Как известно, процесс заочного осуждения был внедрен в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) в течение 2014-2017 годов Верховной Радой. Но законодательство о заочном осуждении не дает ответы на многие вопросы.

"Например, недостаточно точно сформулированы права и полномочия сторон, четкая процедура подобного судебного дела. Это может сыграть против Украины, в случае обращения адвокатов Януковича с иском в Европейский суд по правам человека", - сказано в материале.

Так, адвокат Януковича Виталий Сердюк рассказал, что такие намерения у них есть. Но все зависит "от решения клиента", то есть экс-президента-беженца. Но для этого для начала нужно пройти все судебные инстанции в Украине - апелляцию и кассацию. А это может затянуться надолго.

По мнению экспертов, в будущем у экс-президента, обитающего сейчас в России, есть серьезные шансы выиграть суд против Украины. Вся причина - в неточностях законодательства, считает адвокат "Небесной сотни" Павел Дикань.

"Я бы поставил ответчиками нардепов. И в случае проигрыша суда, пускай, они из собственного кармана платят компенсацию Януковичу. Потому что к ним неоднократно обращались адвокаты и юристы с критикой уголовного законодательства и предложениями. Но за 5 лет сделано очень мало для гармонизации уголовно-процессуального законодательства", - рассказал Дикань.

Как сообщал "Апостроф", 24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне, приговорив его к 13 годам заключения.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Янукович, суд

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