Славный путь от зэка до президента и обратно: соцсети бурно обсуждают приговор суда Януковичу

Суд заочно вынес приговор беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, в сети бурно обсуждают ситуацию.

Об этом пишут пользователи в интернете.

Суд признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. В связи с этим ему вынесли окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Напомним, Оболонский суд Киева оправдал беглого экс-президента Виктора Януковича по статье о посягательстве на территориальную целостность, а также учел смягчающие обстоятельства.

Пользователи сети посмеялись над этим и обсудили приговор.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве начались работы по демонтажу фасада кинотеатра "Зоряный", памятника модернизма и бывшего штаба "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича.