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В Украине установлена опасная иллюзия свободы слова - Тимошенко

понедельник, 28 января 2019, 14:34

Власть в Украине установила безусловную монополию на тотальный контроль информационного пространства.

Об этом на своей странице в Facebook заявила Юлия Тимошенко, добавив, что история с избиением журналистов не выходит идет у нее из головы, пишет "Обозреватель".

Политик отметила, что информационный рынок Украины превратился в фабрику тотальных манипуляций общественным мнением.

"СМИ должны быть лояльными лично к власти, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью. Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнерам представителей власти, они сами участвуют в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц", - сказала она.

При этом она убеждена, что любая попытка выйти за пределы лояльности - заканчивается угрозами.

"Поэтому Шустеру, например, с его программой места в Украине не нашлось. Поэтому именно от провластной фракции есть несколько законопроектов по инициативе уголовного преследования за свободу слова. Поэтому у журналистов прослушивают телефоны по абсурдным судебным решениям", - сказала политик.

Она подчеркнула, что такая иллюзия "свободы слова" опасна для общества, которое недовольно властью.

"Оно полагает, что получает независимую достоверную информацию, а на самом деле видит все в искривленной и искаженной форме", - резюмировала Тимошенко.

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