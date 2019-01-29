В Украине указали на "зраду" в деле Януковича

В деле Януковича забыли об одном важном моменте, который касается не только государственной измены экс-гаранта как таковой, но и большого количества экономических преступлений, о которых почему-то забыли.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

"У меня есть много вопросов по этому поводу, в частности, почему мы говорим о государственной измене, но не говорим об экономических преступлениях, к которым может быть причастен Янукович и члены его "семьи"?! Я помню очень хорошо, как многие нынешние политики рассказывали о том, что где и какие схемы находятся, где и как они работают, кто к этому причастен. Но почему-то после того, как уже произошла смена власти, об этом никто не говорит, хотя можно было вести эти дела параллельно. Однако почему-то об этом не говорят, и выбрали именно такую классификацию его преступления, как государственная измена", - говорит он.

Кроме того, по его словам, есть много вопросов и по "пособникам" Януковича.

"Действительно, нет положительных судебных решений, некоторые есть, но это были, скажем так, люди среднего или низшего звена. Очевидно, что те схемы, которые были построены, были очень грамотно продуманы и, возможно, их надо было просто лучше усовершенствовать и сохранить, чем довести до какого-то судебного разбирательства и их раскрыть и прикрыть. Возможно, в этом и есть причина, что расследование происходило так медленно. На самом деле, 4,5 года - это такой срок, который должен был бы показать значительные результаты в расследовании преступлений бывшей власти, особенно, понимая, что сейчас они особого влияния не имеют, вряд ли Януковича кто-то может в парламенте послушать. Но все же мы видим очень медленное движение, а в некоторых делах - вообще полную тишину и безответственность", - добавляет он.

Подробнее о самых важных событиях политической жизни Украины, читайте в материале "Апострофа": Финал суда над Януковичем: долгий процесс завершился "вовремя".