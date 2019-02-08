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Во время выступления Тимошенко в Белой Церкви устроили провокации

пятница, 08 февраля 2019, 22:52

В пятницу, 8 февраля, во время выступления лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на площади перед городским советом Белой Церкви (Киевская обл.) было устроено несколько провокаций.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Так, во время митинга, на который собрались около 10 000 человек в толпу было заброшено 7 дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек.

Кроме того, возле сцены был установлен автомобиль на Еврономер. Во время выступления Юлии Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о заминировании этого авто. Специалисты профильных служб, немедленно прибыли на вызов, вручную откатили машину на безопасное расстояние.

Партия "Батькивщина" считает, что провокации, устроенные в Белой Церкви, имеют откровенно политический характер. Очевидно, что задержанные одновременно бросали дымовые шашки в людей с разных сторон площади по чьей-то команде, а время "заминирования" автомобиля координировался из того же центра.

"Мы убеждены, что провокации против Юлии Тимошенко и ее сторонников были осуществлены руками Службы безопасности Украины по приказу действующей власти", - вважают в партии.

"Особенно циничным является то, что СБУ, которая должна заниматься безопасностью граждан и государства, взялась выполнять политический заказ власти и поставила под угрозу жизни людей, собравшихся на площади", - добавляют в партии.

"Батькивщина" требует детального расследования дела.

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