Собираюсь вернуться: премьер Януковича огорошил внезапным заявлением

Беглый экс-премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров заявил, что собирается вернуться в Киев после парламентских выборов.
Об этом пишут "Известия".
Он сказал, что после президентских выборов в Украине у него вряд ли появятся шансы на возвращение.
"Украина по конституции парламентско-президентская республика, где большинство полномочий исполнительной власти принадлежит премьер-министру, который назначается народными депутатами. И здесь как раз есть возможность побороться. После парламентских выборов, безусловно, должны появиться условия вернуться. Надеюсь, что так и будет", - пояснил Азаров.
Как сообщал "Апостроф", ранее Азаров сравнил украинский герб с символикой нацистской Германии.
Также откровение "конспиролога" Азарова подняли на смех в сети.