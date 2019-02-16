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Тимошенко сделала важный шаг в решении вопроса о снижении цены на газ

суббота, 16 февраля 2019, 16:27

Новый президент сумеет убедить Международный валютный фонд, так как Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ для населения.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Украинского ланча в пределах Мюнхенского безопасности форума.

"Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом. Мы будем вместе, но будем в правильных рамках сотрудничества в Украине. И нынешние экономические показатели, я думаю, также будут основанием для того, чтобы МВФ задумался над новой программой для Украины с новым президентом и новым правительством", - заявила лидер "Батькивщины" перед встречей с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Юлия Тимошенко отметила, что сотрудничество с МВФ для Украины чрезвычайно важно. Его необходимо продолжать, но на условиях, дабы не вредить интересам украинцев. Именно поэтому Председатель партии желает обсудить будущую совместную работу с крупнейшим зарубежным донором Киева еще до выборов, чтобы на терять на это время по их завершении.

"Но я при этом не позволю никому брать цены на газ монопольные, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов в месяц и среднюю пенсию где-то на уровне 65 долларов в месяц. И поэтому все будет сбалансировано, отрасль газовая будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь", - заверила кандидат в президенты.

Юлия Тимошенко отметила, что ее команда через полгода после победы на президентских выборах планирует выиграть и парламентские. Поэтому она никогда не гарантировала двукратное снижение тарифов, если бы точно не было механизма, как это можно сделать.

"Ни одного обязательства, которое я не смогла бы выполнить в эти полгода, в окно возможностей, я как опытный политик на себя брать не буду", - подытожила председатель партии.

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