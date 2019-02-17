Беглый топ-чиновник Януковича разозлил сеть появлением в эфире украинского ТВ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров дал интервью в Украине, появившись в программе "Большое интервью" с Павлом Кужеевым на телеканале "112 Украина".

"Ну вот! Наконец-то! Прямо сейчас! Кушайте! Не подавитесь... Р.S. А Яныча, судя по его позе в кресле, долго били перед интервью", - прокомментировал увиденное политолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

Появление Азарова вызвало злость у пользователей. Часть из них не забыли пройтись и по личности ведущего, напомнив, что Павел Кужеев ранее долгое время работал на "5 канале". Но, по их мнению, по всей видимости, в этом случае деньги не пахнут.

Как сообщал "Апостроф", ранее Азаров огорошил внезапным заявлением о своем возвращении в Украину.