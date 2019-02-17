Ударить в нос? Военный из НАТО высказался о потеплении между Трампом и Путиным

С приходом президента США Дональда Трампа к власти, отношения России и Америки стали холоднее прежнего.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Они похолодели. Левые СМИ пишут о том, что он пожал руку Путину, а до него Меркель пожала, Макрон пожал, Трамп пожал третьим, но показывают только его. Что он должен был сделать? Ударить Путина в нос? Начать войну с Путиным из-за Украины, несмотря на то, что Украина сама имеет дипломатические отношения и бизнес-отношения с Россией. Так вы воюете с Россией или не воюете?! Для Америки это тоже не понятно", - уверен он.

По его словам, о холодке в отношениях Трампа и Путина свидетельствуют еще несколько шагов американского лидера на политической арене.

"Трамп с тех пор договорился с Саудовской Аравией снизить цены на нефть, а это недружеский жест в сторону Путина, он ввел много санкций и отказался от своего права отменять эти санкции и передал это право Конгрессу. Он наехал на Китай, он сказал Меркель, что Германия не платит в НАТО свою долю, а еще строит "Северный поток" с Россией. Дальше он дал летальное оружие Украине, он так же часто критикует Россию. Назовите хоть что-то, что показывает, что у него теплые отношения с Путиным. У него нет таких теплых отношений, да, он называет Путина сильным лидером, но это не значит, что он плохой или хороший, он просто сильный лидер. Да и никто Путина слабым назвать не может", - добавил эксперт.

Подробнее об отношениях США и России после инаугурации Трампа, читайте в материале "Апострофа": Путин разрушил все: миру грозит распростра­нение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России.