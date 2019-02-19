Адвокаты заявили о фальсификации дела о полетах Наливайченко в Россию

Дело о полетах бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко в Россию 3 апреля 2015 года вместе с Виктором Медведчуком сфабриковано и основывается на ложных данных обвинения.

Об этом заявил адвокат Александр Мазур, представляющий в суде подполковника СБУ, которому инкриминируют организацию незаконного пересечения границы Украины, сообщает Zik.

"Во время судебного заседания был допрос свидетеля со стороны обвинения, который четко заявил, что 3 апреля 2015 никаких незаконных полетов Наливайченко не было", - сказал Мазур.

Он убежден, что это дело - политическое, ведь Наливайченко - кандидат в президенты и таким образом власть, через СБУ оказывает на него давление.

Сам свидетель - действующий сотрудник СБУ, в суде рассказал, что в то время был в отпуске, находился за границей и предыдущие показания давал под давлением руководства СБУ.

Суд уже заслушал 4 свидетелей обвинения. Еще один заявил о недозволенных методах следствия и о давлении на него со стороны руководства СБУ. В отношении двух свидетелей адвокаты подали заявления о предоставлении ими заведомо ложных показаний.