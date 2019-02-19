РУС. | УКР.

вторник, 19 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 февраля

18:33
​Киевлянка получила два года тюрьмы за "изнасилование": подробности скандала
18:32
Рада должна установить минимальную пенсию не ниже 3000 грн - Бойко
18:15
​Суперлуние 19 февраля: в сети показали яркие фото и видео
18:06
​Скандальное ДТП в Харькове: Дронов выступил в суде с последним словом
18:02
​Сitroen выпустила электромобиль, для которого не нужны права: фото
17:41
"Ихтамнет" Путина приуныл на Донбассе из-за превосходства ВСУ: видео
17:29
Где смотреть онлайн Динамо - Ювентус: расписание трансляций
17:20
Адвокаты заявили о фальсификации дела о полетах Наливайченко в Россию
17:09
Ну хоть не в трусиках: в сети высмеяли фейк боевиков о новом "мученике" СБУ
17:06
​В "Николаевоблтеплоэнерго" проходят обыски: подробности
16:54
Вокруг подозреваемого по делу Гандзюк назревает очередной скандал: что известно
16:51
Цуренко в ярком матче пробилась в третий круг престижного турнира в ОАЭ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Адвокаты заявили о фальсификации дела о полетах Наливайченко в Россию

вторник, 19 февраля 2019, 17:20

Дело о полетах бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко в Россию 3 апреля 2015 года вместе с Виктором Медведчуком сфабриковано и основывается на ложных данных обвинения.

Об этом заявил адвокат Александр Мазур, представляющий в суде подполковника СБУ, которому инкриминируют организацию незаконного пересечения границы Украины, сообщает Zik.

"Во время судебного заседания был допрос свидетеля со стороны обвинения, который четко заявил, что 3 апреля 2015 никаких незаконных полетов Наливайченко не было", - сказал Мазур.

Он убежден, что это дело - политическое, ведь Наливайченко - кандидат в президенты и таким образом власть, через СБУ оказывает на него давление.

Сам свидетель - действующий сотрудник СБУ, в суде рассказал, что в то время был в отпуске, находился за границей и предыдущие показания давал под давлением руководства СБУ.

Суд уже заслушал 4 свидетелей обвинения. Еще один заявил о недозволенных методах следствия и о давлении на него со стороны руководства СБУ. В отношении двух свидетелей адвокаты подали заявления о предоставлении ими заведомо ложных показаний.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Человек в футляре: чем привлекает электорат Юрий Бойко

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

С крокодилами договориться нельзя: офицер США объяснил, почему Украина выбирает НАТО

Перед выборами в Украине Россия может ударить на разных "фронтах" - Эдвард Лукас

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: