Россия взяла Украину в кольцо: Порошенко в ООН сделал тревожное заявление, видео

Россия готовится к военному удару, который может развернуться вплоть до полномасштабного наступления в Украине.

Об этом в среду, 20 февраля, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по ситуации на оккупированных территориях Украины.

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал он.

Также украинский лидер назвал точную численность российских военных и оружия на территории оккупированного Донбасса.

В частности, на оккупированном Донбассе пребывают 35 тысяч боевиков и более 2 тысяч российских военных. Они имеют на вооружении 496 танков, 938 бронированных боевых машин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем, включая самоходные.

Не забыл Порошенко упомянуть и об аннексированном Крыме, отметив, что РФ превращает полуостров в плацдарм для развертывания ядерного оружия.

"Итак, мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона. Россия меняет стратегический баланс в регионе и далеко за его пределами. Она превращает Крым в стартовую площадку для своих ракет", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, по состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила 32,5 тысячи военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевые бронированные машины, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок, оснащенных морскими системами крылатых ракет "Калибр".

О ситуации с российской армией на границе Украины читайте в материале "Апострофа": Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина.