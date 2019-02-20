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Военный корабль США зашел в Черное море для учений с участием Украины: фото и видео

среда, 20 февраля 2019, 07:36

Ракетный эсминец США USS Donald Cook, направляющийся в Одессу, 19 февраля зашел в Черное море.

Фото прохода судна через пролив Босфор появились в сети.

Прибытие эсминца в украинский порт ожидается 25 февраля. Корабль примет участие в совместных учениях с кораблями стран НАТО и Украины.

Командование шестого флота США заявило, что эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".

USS Donald Cook (DDG75) относится к раннему типу эсминцев класса "Арли Берк". Введен в строй в августе 1998 года. Длина 154 метра, ширина 20, осадка 9 метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское и зенитное вооружение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черное море заходил десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США.

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