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Уже не верим ни одному политику: источник рассказал, чего ждет Европа от Украины

четверг, 21 февраля 2019, 14:16

В Европе заявили, что не верят украинским политикам и рассказали, как это можно исправить.

Об этом рассказал "Апострофу" дипломат, главный советник Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василий Филипчук.

"Мы симпатизируем украинцам, - сказал мне один мой собеседник в Брюсселе, - но нам надоели ваши политики, которым нельзя верить и с которыми никто не хочет иметь дело. Никто уже не верит никому из Украины. Имидж страны такой, что вашему руководству не хватает честности - и с этим вашей стране еще долго придется жить", - отметил он.

Также Филипчук подчеркнул, что украинский лидер должен сказать всего два тезиса, чтобы стране поверили в Европе.

"Первый - я сделаю все для того, чтобы Украина перестала быть проблемой и сосредоточусь на урегулировании, а не на создании проблем. У меня достаточно государственной ответственности и мужества пойти на непопулярные шаги для решения ключевых проблем страны - конфликта с Россией и коррупции. Украина больше не будет для вас головной болью", - сказал дипломат.

Кроме этого он озвучил и второй тезис, который должен сказать новый глава Украины: "Я сделаю все для обеспечения права частной собственности и устранения влияния государства на бизнес и инвесторов. Я гарантирую, что государство и правоохранительные органы прекратят вмешательство в бизнес, а политические и лоббистские группы больше не будут использовать власть для личного обогащения".

По словам Филипчука, этих двух тезисов будет достаточно, чтобы Европа серьезно посмотрела на политического лидера, который это скажет.

"Больше слов будут свидетельствовать, что лидер через многословие только скрывает свою неготовность к таким шагам - а значит и доверия не будет", - подчеркнул дипломат.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Европа уже не верит Украине: о чем умолчал Дональд Туск".

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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