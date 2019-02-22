У Тимошенко напомнили, что украинцы будут выбирать 31 марта не только президента, но и цену на газ

31 марта украинцы должны ответить сами себе - согласны ли они с тем, что цена на газ вырастет в этом году еще на 35%, все же хотят, чтобы она уменьшилась вдвое.

Об этом заявила член Политсовета партии «Батькивщина», председатель Луганской областной парторганизации Ирина Веригина в эфире телеканала «Наш».

«Выбирая президента, украинцам надо хорошо думать, за кого голосовать. Или мы будем платить на 35% больше за газ, или на 55% он будет дешевле», - отметила она.

Напомним, что очередная волна повышения цены на газ для граждан назначена на 1 мая - почти на 16%. Всего за год цена на голубое топливо дорожачатиме еще на 35%.

В то же время кандидат на пост президента Юлия Тимошенко планирует снизить цену на газ минимум вдвое.

«Тот кандидат, который гарантирует снижение цены на газ, в своей работе системно выполнял все обязательства. Когда Юлия Тимошенко была вице-премьером, то навела порядок в энергетике, и уже через месяц-два веерных отключений электроэнергии не стало», - подчеркнула Ирина Веригина.