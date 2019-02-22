Венгрия отличилась новым оскорбительным заявлением в адрес Украины

В правительстве Венгрии украинский закон об образовании назвали "полуфашистским".

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

В частности, он заявил, что "в настоящее время Украина имеет правительство, которое попирает права меньшинств", и которое "приняло полуфашистский образовательный закон". Он также выразил надежду, что венгерским властям "удастся достучаться к новой администрации, поскольку они не имеет возможности контактировать с нынешней администрацией".

При этом, он выразил надежду, что Украина изменит свое законодательство.

Как сообщал "Апостроф", консульства Венгрии на территории Украины прекратили и не будут восстанавливать процедуру выдачи венгерского гражданства гражданам Украины на территории своих консульств в Закарпатье и в Киеве в связи со скандалом с паспортами.