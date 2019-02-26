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Появилась реакция генпрокурора на приговор Зайцевой и Дронову

вторник, 26 февраля 2019, 20:48

Приговор фигурантам громкого смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской развеял все опасения, что дело "сливается".

Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Прокуроры Харькова свое дело сделали. Хотя год выслушивали, что все продано, дело сливается и все остальное набор зрад. Киевский районный суд. Харькова назначил максимальную меру наказания, предусмотренную действующим законодательством, для обоих участников ДТП 18 октября 2017 года- Зайцевой и Дронову - по 10 лет лишения свободы", - написал он.

Напомним, ранее фигурант смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Геннадий Дронов заявил, что не считает вынесенный ему приговор справедливым.

Как сообщал "Апостроф", обвиняемая по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева заявила, что признает все инкриминируемые пункты нарушений ПДД

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