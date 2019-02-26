Дронов дал первый комментарий по приговору суда: видео

Фигурант смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Геннадий Дронов заявил, что не считает вынесенный ему приговор справедливым.



26 февраля Киевский районный суд Харькова приговорил его и другую фигурантку дела, Елену Зайцеву, к 10 годам лишения свободы.

Дронов назвал решение суда "неожиданным" и подчеркнул, что будет обжаловать его.

"Почему дали 10 лет? Чтобы все успокоились. Чтобы общество успокоилось. Для меня это очень неожиданная цифра. Пообщаюсь с адвокатом, приду в себя и, возможно, смогу сказать больше", - сказал он журналистам после заседания суда.

Как сообщал "Апостроф", обвиняемая по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева заявила, что признает все инкриминируемые пункты нарушений ПДД.