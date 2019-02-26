РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

17:38
​Украина оказалась в хвосте бензинного рейтинга: инфографика
17:37
В Киеве мужчина упал в шахту лифта с 30 этажа: подробности трагедии
17:19
Скандал в Минобороны: появилась первая реакция НАБУ
17:03
После выборов автоматическое повышение пенсий должно продолжаться - "Наш край"
16:58
Тимошенко подписала меморандум с Союзом собственников жилья
16:57
В Харькове умер студент из России: что известно
16:39
Дронов дал первый комментарий по приговору суда: видео
16:37
​Украинские топ-чиновники влипли в еще один скандал с "откатами" на миллионы гривен
16:35
Зеленский, Могилевская, Дорн: украинские звезды массово заступаются за MARUV
16:30
Где смотреть онлайн Челси - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций
16:06
Суд вынес приговор Зайцевой и Дронову
15:55
Кто может представить Украину на Евровидении: Данилко назвал претендентов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дронов дал первый комментарий по приговору суда: видео

вторник, 26 февраля 2019, 16:39

Фигурант смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Геннадий Дронов заявил, что не считает вынесенный ему приговор справедливым.

26 февраля Киевский районный суд Харькова приговорил его и другую фигурантку дела, Елену Зайцеву, к 10 годам лишения свободы.

Дронов назвал решение суда "неожиданным" и подчеркнул, что будет обжаловать его.

"Почему дали 10 лет? Чтобы все успокоились. Чтобы общество успокоилось. Для меня это очень неожиданная цифра. Пообщаюсь с адвокатом, приду в себя и, возможно, смогу сказать больше", - сказал он журналистам после заседания суда.

Как сообщал "Апостроф", обвиняемая по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева заявила, что признает все инкриминируемые пункты нарушений ПДД.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: