Стало известно, что может изменить итоги второго тура выборов президента

Дебаты накануне второго тура выборов президента Украины могут стать решающими для одного из кандидатов.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"По моему мнению, может быть переломным момент второго тура, когда состоятся полноценные дебаты. И дебаты между двумя кандидатами, если к ним присоединится не только государственное телевидение, а также коммерческие каналы первой линии, я думаю, что эти дебаты способны поломать кампанию", - считает эксперт.

При этом он отмечает, что обязательным условием таких дебатов является их формат, когда они будут проходить не как ток-шоу, а в так называемом американском формате.

"Я имею в виду несколько раундов, которые будут посвящены четко определенной тематике. Сегодня мы дебатируем о реформе децентрализации и ее завершении, о судебной реформе, завтра происходит вторая серия дебатов - внешняя политика, евроинтеграция, вопрос армии. То есть несколько туров дебатов, мне кажется, станут переломными для избирателей, потому что сейчас происходит перетекание голосов", - подметил эксперт.

Он также отметил, что сейчас нельзя сказать точно, кто именно из кандидатов попадет во второй тур выборов.

"Думаю, у каждого из рейтинговой пятерки кандидатов есть шанс попасть во второй тур и, более того, шансы победить на выборах. То есть все будет зависеть от характера кампании, от того, состоятся ли настоящие дебаты", - резюмировал он.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Результат выборов в Украине может переломить неожиданное объединение - гендиректор КИУ.