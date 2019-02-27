Власти сделали заявление по новым правилам отбора на "Евровидение"

Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.

Соответствующий проект правительственного решения, внесенный вице-премьером Вячеславом Кириленко, поддержали на заседании 27 февраля, передает "Украинская правда".

В правительстве пояснили, что правила должны изменить "с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя Украины для участия в Евровидении в 2019 году".

Кроме того, Кабмин обратится в Верховную Раду просьбой безотлагательно принять закон об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории России и на временно оккупированных территориях.

"Если эти два дела будут реализованы, мы больше никогда не будем сталкиваться с такими вещами, которые имели место сейчас и всколыхнули общественность", - заявил Кириленко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в скандале с Евровидением-2019 наметился громкий поворот.