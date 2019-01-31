С мечтой о депутатстве: как Гриценко, Садовой и Вакарчук собрались в Раду

Кандидаты в президенты Андрей Садовой и Анатолий Гриценко очень любят вести переговоры. Зачастую они безрезультатны, но при этом придают политикам важности и цитируемости в СМИ. Сообщение о том, что стороны договорились договариваться, хорошо расходится в прессе. Впрочем, на сей раз политики, занимающие оппозиционные позиции, ведут переговоры о союзе, но уже под парламентские выборы. Получится ли Садовому и Гриценко о чем-то договориться, узнавал "Апостроф".

О необходимости выдвиженияединого кандидата в президенты от демократических сил говорят многие. С этим мнением согласны и в партиях "Самопомич" и "Гражданская позиция", чьи лидеры Андрей Садовой и Анатолий Гриценко не прочь получить этот статус. В штабах кандидатов обеими руками за объединение. Но есть одна-единственная проблема: в "Самопомочи" считают, что единым кандидатом должен быть Садовой, а в ГП, соответственно, "топят" за Гриценко.

"Если на сегодняшний день у Гриценко рейтинг - 10%, а у Садового - 3%, то кто должен идти на выборы?" - задается риторическим вопросом руководитель штаба лидера ГП Виктор Чумак.

В разговоре с "Апострофом" Чумак отметил, что не стоит исключать выдвижение единого кандидата. До выборов еще два месяца, а за этот период ситуация может кардинально измениться.

"Давайте посмотрим в конце февраля, у кого какие будут рейтинги. Тогда можно о чем-то говорить реально. Сейчас же все ведут избирательную кампанию. Когда придет время "Ч" - 3-4 марта - тогда придется всем принимать решения", - не исключает председатель штаба.

В "Самопомочи" ответили резко: никаких переговоров касательно президентских выборов нет. "Конечно, если Гриценко согласен, Садовой готов выступить единым кандидатом", - ответил "Апострофу" руководитель штаба львовского мэра Олег Лаврик.

При постоянных личных встречах, как утверждают в штабах, политики пьют чай и разговаривают. Но уже о парламентских выборах. Рассуждения о президентской гонке и едином кандидате остались в соцсетях, где время от времени сторонники кандидатов пишут посты о необходимом едином походе на выборы и призывают на свою сторону, меряясь рейтингами.

Фото: censor.net.ua

"Если будет успешное объединение на президентских выборах, то будет успешное объединение и на парламентских", - оффрекордс прокомментировал "Апострофу" один из сторонников этой идеи в команде Садового.

На парламентские выборы 2019 года делают ставку практически все серьезные политические игроки. Большинство из них решили участвовать в президентской гонке, чтобы получить узнаваемость при дальнейшем походе в парламент. Да, и едва не в каждой узнаваемой партии есть списки тех, кому пообещали место под куполом Верховной Рады следующего созыва.

В парламент планирует попасть и певец Святослав Вакарчук, который, впрочем, решил не делать промежуточный шаг в виде участия в президентской гонке. Но пообещал обязательно привести во власть "как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего".

Отсутствие Вакарчука в избирательном списке является положительным фактором как для Садового, так и для Гриценко. В ином случае известный певец гарантированно конкурировал бы с ними в едином электоральном поле.

Заявлением певца моментально воспользовался Садовой, который передал "привет" Вакарчуку через соцсети, призвав вместе идти на парламентские.

"Мое предложение об объединении усилий на парламентские выборы актуально. Вместе сможем изменить лицо украинской политики очень быстро", - написал мэр Львова. Ранее в разговоре с "Апострофом" он подтвердил, что с Вакарчуком он постоянно на связи и давно зовет его в политику.

Фото: Facebook Андрей Садовый

В штабе Гриценко решили быть поаккуратнее с предложениями. Руками нардепа Мустафы Найема, который засветился на Форуме демократических сил в поддержку лидера ГП, был написан пост в Facebook о двух вариантах для Вакарчука: поддержать кого-то из этих кандидатов.

"Невыдвижение Святослава означает, что единого кандидата на президентских выборах от оппозиционных демократических сил должны определить Анатолий Гриценко и Андрей Садовой. Уверен, Святослав Вакарчук поддержит любого из них, если они договорятся", - считает Найем.

Фото: Facebook Мустафа Найем

Но лидеры штабов Чумак и Лаврик сомневаются, что Вакарчук будет делать выбор в чью-то пользу уже сейчас. "Скорее всего, он свое слово скажет во втором туре", - предположил Чумак.

В "Самопомочи" отметили, что мысли Вакарчука и Садового касательно развития страны очень часто совпадают, намекая, что на сотрудничество с музыкантом они рассчитывают.

Сам Святослав публично пока решил никого не обнадеживать: "Я исключаю сам факт того, что из-за каких-то политических преимуществ, дивидендов, выгод, я мог бы начать разговор о поддержке кого-либо". Что, впрочем, абсолютно не означает, что торги по этому поводу не будут вестись кулуарным образом.