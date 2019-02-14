В США раскрыли подробности новых санкций против России: кто пострадает

Группа сенаторов США внесла законопроект о новых санкциях в отношении России в ответ на вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с российской агрессией в Украине.

Как передает телеграм-канал 360tv, сенаторы предлагают ввести ограничения за вмешательство в выборы в США, злонамеренное влияние в Сирии и за агрессию на Украине, в том числе в Керченском проливе.

Законопроект предлагает ввести санкции против:

российских банков, которые поддерживают усилия по вмешательству в выборы;

российских проектов сжиженного природного газа за пределами России;

киберсектора экономики России;

новых сделок с суверенным долгом России;

лиц, которые осуществляют коррупционную деятельность;

разработки нефти-сырца в России;

24 агентов ФСБ, которые считаются причастными к инциденту в Керченском проливе;

российского судостроительного сектора в случае нарушения Россией принципов свободы судоходства в Керченском проливе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США заявили о намерении ввести дополнительные санкции против Москвы, связанные с отравлением Скрипалей.