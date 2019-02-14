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В США раскрыли подробности новых санкций против России: кто пострадает

четверг, 14 февраля 2019, 18:18

Группа сенаторов США внесла законопроект о новых санкциях в отношении России в ответ на вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с российской агрессией в Украине.

Как передает телеграм-канал 360tv, сенаторы предлагают ввести ограничения за вмешательство в выборы в США, злонамеренное влияние в Сирии и за агрессию на Украине, в том числе в Керченском проливе.

Законопроект предлагает ввести санкции против:

  • российских банков, которые поддерживают усилия по вмешательству в выборы;
  • российских проектов сжиженного природного газа за пределами России;
  • киберсектора экономики России;
  • новых сделок с суверенным долгом России;
  • лиц, которые осуществляют коррупционную деятельность;
  • разработки нефти-сырца в России;
  • 24 агентов ФСБ, которые считаются причастными к инциденту в Керченском проливе;
  • российского судостроительного сектора в случае нарушения Россией принципов свободы судоходства в Керченском проливе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США заявили о намерении ввести дополнительные санкции против Москвы, связанные с отравлением Скрипалей.

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