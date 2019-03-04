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В России решились на разрыв ядерного договора с США

понедельник, 04 марта 2019, 17:06

Президент России Владимир Путин подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности" (ДРСМД).

Об этом сообщает издание "Медуза".

В Кремеле отметили, что участие России в ДРСМД приостановлено. Временное прекращение соглашения будет действовать до того, как "США устранят допущенные ими нарушения своих обязательств". Указ вступил в силу со дня подписания.

Напомним, президент России Владимир Путин в свою очередь заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщал "Апостроф", отмена Договора об ограничении ракет средней и малой дальности (ДРСМД) может пойти на пользу Украине, поскольку позволит без ограничений разрабатывать и изготавливать ракетное оружие, призванное сдерживать Россию.

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