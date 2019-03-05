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У Бойко требует от Рады отреагировать на запрет показа по ТВ его рекламного ролика

вторник, 05 марта 2019, 16:10

Запрет к показу на UA:Первый рекламного ролика Юрия Бойко должен быть рассмотрен на комитете по свободе слова.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", член парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Юрий Павленко.

Парламентарий подчеркнул, что ситуация, когда видеоролик оппозиционного кандидата в президенты запрещают к показу на UА:ПЕРВЫЙ через фразу: "президент разбогател в десятки раз, украинские пенсионеры обеднели вдвое", и при этом предлагается данные фразы вырезать или заменить, - это не что иное как прямая цензура со стороны общественного вещателя.

"Я требую немедленно провести заседание парламентского Комитета по вопросам свободы слова, которое пригласить Председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания, чтобы услышать, что произошло со свободой слова в отдельно взятом канале накануне президентских выборов», - подчеркнул Юрий Павленко.

Народный депутат напомнил, что Общественное телевидение создавалось в Украине как открытый дискуссионная площадка для представителей всех политических сил, где нет места цензуре и ангажированности. "Сегодня же телеканал, который называет себя "общественным" и финансируется за счет граждан Украины, на самом деле служит интересам власти", - добавляет политик.

"Миллионы украинцев уже видели этот ролик на разных телеканалах. Общественный вещатель - единственный телеканал, который без всяких на то оснований не разместил в эфире видеоролик. Сравнение деклараций президента Украины на начало 2018 и начало 2019 демонстрирует, что его доходы увеличились в 82 раза. О том, что минимальная пенсия по 118 долларов в конце 2013 года сократилась до 60 долларов в начале 2019 года, знает вся страна. И знают сами пенсионеры, для которых это не просто слова, а путь в нищету", - отметил Юрий Павленко.

Оппозиционный политик подчеркнул, что обязанность каждого кандидата - говорить людям правду, а обязанность телеканалов - предоставить в соответствии с Законом о выборах президента эфирное время на равных условиях всем кандидатам, чтобы те могли донести обществу свои цели и программу.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Юрий Бойко

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