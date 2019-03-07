МВД покрывает структуры, которые грозят насилием на избирательных участках - эксперт

Министерство внутренних дел не смогло сохранить политический нейтралитет на выборах и покрывает парамилитарные структуры, работающие против определенных кандидатов и угрожают насилием на выборах.

Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович во время круглого стола "Грязные" деньги в президентской кампании - 2019".

По словам политолога, нынешние выборы отличаются от предыдущих тем, что правоохранительная система не является монолитной и зависимой от власти. Ситуация в стране очень поляризована, и отдельные правоохранительные органы откровенно работают в интересах оппозиции.

"Сегодня в СМИ были сообщения о том, как в офис одной политической силы, - которая, подчеркиваю, не является оппозиционной, - ворвались представители организации "Национальные дружины". Они устроили полный беспорядок, парализовали работу офиса партии. В частности, речь идет о Черкасской области. Мы слышим заявления их представителя о том, что эта организация готова применять силу, бить людей на избирательных участках. Она уже грозит даже производственным предприятиям, ассоциированным с определенными политиками. И полиция, которая должна реагировать на такие случаи, очень часто не реагирует на них или даже подыгрывает", - сказал политолог.

Он считает, что МВД покрывает упомянутые парамилитарные структуры, используемые в политических целях против тех политсил, на которые нынешний министр внутренних дел не делает ставку. Также Рейтерович обратил внимание на явлении выборочных расследований нарушений избирательного законодательства, которые ведет МВД.

"По журналистским расследованиям против представителей одних политсил министерство открывает дела, а когда речь идет о других - нет. Мы регулярно ездим в регионы и встречаемся с местными экспертами. Видим, что люди и из провластных, и из оппозиционных сил боятся заниматься агитационной работой на выборах. они понимают, что их действия правоохранители могут трактовать в контексте получения "грязных" денег или организации подкупа", - пояснил Рейтерович.

На круглом столе, организованном ОО "Украинский Центр общественного развития", присутствовали представители ОБСЕ. Участники мероприятия, среди которых были юристы, правозащитники, политические эксперты и общественные деятели призвали международных наблюдателей беспристрастно фиксировать все нарушения, происходящие в контексте выборов в Украине. В частности, и факты злоупотреблений правоохранителей.