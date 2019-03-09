Европейские послы зачитали стихи к дню рождения Шевченко: опубликовано сильное видео

Послы Испании, Бельгии и Великобритании в Украине прочитали стихи Тараса Шевченко в честь 205-й годовщины со дня рождения украинского поэта.

Об этом сообщает телеканал UATV.

Дипломаты прочитали любимые стихи Кобзаря на своих родных языках.

К инициативе также присоединились послы Дании, Литвы, Франции, Словакии, Швеции, Бельгии, Канады и Ирана.

Напомним, ранее известный украинский художник Андрей Ермоленко создал оригинальные открытки с "поздравлениями" историческими личностями Шевченко с 205-м днем рождения.

Как сообща "Апостроф", ранее в аннексированном Крыму у памятника Тарасу Шевченко с российскими флагами наперевес устроили антибандеровский шабаш.

Также в сети напомнили видео "ада" в Луганске в 2014 году в день рождения Кобзаря.