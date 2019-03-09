Порошенко сделал громкое заявление по ракетному договору США и России

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина лишилась некоторых ограничений относительно дальности полета ракет и теперь намерена развивать высокоточное ракетное оружие.

Такую позицию он озвучил на совете регионального развития в Черкасской области 9 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности – пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся", - сказал глава государства.

Он отметил, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага, который оккупировал Украинское государство.

"Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону – надежнее", - подчеркнул президент.

Также Порошенко напомнил, что Россия приостановила договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а США вышли из него, "то мы тоже как украинцы лишились определенных ограничений и обязательств, которых придерживались раньше".

В свою очередь, блогер, общественный активист Семен Кабакаев, комментируя заявление Порошенко, отметил, что если Россия не прекратит испытания и разработку ракет средней дальности, ответ Украины должен быть симметричным.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ провели ракетные испытания возле Крыма.