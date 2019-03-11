Столкновения в Черкассах и Киеве: в сети рассказали о двойном просчете

Президент Украины Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков не могли не знать о хищениях в "Укроборонпроме" и подготовке протестов из-за этого в Киеве и Черкассах.

Об этом в Facebook написал нардеп Мустафа Найем.

По его словам, оба политика прекрасно умеют просчитывать сценарии. Но в этом случае явно переоценили свое влияние и возможности, подставив и себя, и своих подчиненных, и государство в целом.

"Знал ли Арсен Аваков о готовящихся акциях Нацкорпуса в Киеве и в Черкассах. Конечно, знал. Это его работа. Так же как знало об этом все руководство Национальной полиции. Знали, когда придут, куда придут и приблизительно сколько человек. Все всё прекрасно знали и понимали, но не знали, чем это может закончиться и какие будут последствия. Были уверены, что хаос и протест можно контролировать", - уверен политик.

Найем также подчеркнул, что Порошенко знал, что его друг, партнер и подчиненный Олег Гладковский причастен к схемам хищений в "Укроборонпроме".

"Так же как знали об этом в ГПУ и СБУ, о чем не устает повторять Юрий Луценко. Знали, кто замешан, откуда идет контрабанда и сколько оседает в карманах. Но не думали, что об этом напишут журналисты, и это приведет к протестам. Были уверены, что дерибан можно контролировать", - отметил он.

"Просчитались. Бывает. Вот только цена этого "просчета" - еще один плевок в лицо правоохранительным органам и еще один пинок стране и государству в целом", - заключил нардеп.

Как сообщал "Апостроф", правоохранители отпустили пятерых активистов Национального корпуса, которых задержали в Черкассах во время столкновений с полицией.