Достали из могильника истории: сети разгневало появление на укрТВ одиозной коммунистки

Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталия Витренко появилась на одном из украинских телеканалов.

Естественно, что это событие, не осталось незамеченным в соцсетях.

"Смотрите, кого выкопал 112-й! Где выковыряли Витренко, чтобы она вещала о "наших атцов" и "день пабеды". А заодно о том, что "войну развязал Евромайдан". Наше телевидение реально превращается в некий зомбилэнд: извлекает из могильников истории тушки различной степени подгнилости", - написал политолог Алексей Голобуцкий в Twitter.

Его возмущение тут же поддержали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли новогоднее поздравление Витренко в 2016 году. В нем Витренко поделилась тем, что "плавала в Адриатике и наслаждалась красотами, которые действительно желаю каждому увидеть. Но только не обманываясь тем, что кто-то ждет Украину в Европе".