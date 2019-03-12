Героический полковник ВСУ: появилось видео представления Порошенко нового замсекретаря СНБО

Президент Украины представил нового заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса, который занял этот пост вместо оскандалившегося с хищениями в Минобороны Олега Гладковского.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице президента в Facebook.

Отметим, что Кривонос принимал участие во многих международных учениях. В 2014 году лично командовал обороной Краматорского аэродрома, которая ознаменовалась большими потерями со стороны противника.

В этом же году был назначен начальником Управления специальных операций Генерального штаба. Полковник Кривонос и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО.

В тоже время, по данным журналиста Юрия Бутусова, начальник Генштаба Виктор Муженко негласно устранил Кривоноса от реализации программы подготовки УСН, через личный конфликт.

А 5 января 2016 года приказом Министра обороны Украины он был назначен первым заместителем командующего Сил специальных операций ВС Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее Сергей Кривонос баллотировался в кандидаты в президенты Украины, но позже снял свою кандидатуру.