Порошенко нашел замену фигуранту "военного" скандала Гладковскому: названа фамилия

Сергей Кривонос, который ранее заявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента, назначен заместителем секретаря СНБО Украины.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что соответствующий указ президента будет опубликован в ближайшее время.

Сергей Кривонос до этого был первым заместителем Командующего Сил специальных операций ВСУ.

Пост заместителя секретаря СНБО Украины занимал Олег Гладковский, уволенный президентом после появления скандального расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", выступая на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" во вторник, 12 марта, в Киеве, президент Украины Петр Порошенко анонсировал кадровое назначение в СНБО.

"Сегодня я подпишу указ об одном очень важном кадровом назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству. Появится человек, который будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения Вооруженных сил и других военных формирований и вопросами нашего сотрудничества с НАТО", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", по факту хищений в госконцерне "Укроборонпром" уже открыто десять уголовных производств, а у всех фигурантов дела проведены обыски.