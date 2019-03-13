Невъездной Саакашвили заявил о возвращении в Украину: названа дата

Лидер политсилы "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили, которому запретили въезжать на территорию Украины сроком на три года, заявил, что планирует вернуться 1 апреля, сразу после президентских выборов.

Об этом бывший председатель Одесской ОГА рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев в 14:05 я планирую приземлиться в Борисполе. Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня в Украину", - заявил он.

Позже Дмитрий Гордон рассказал, что разговор с лидером партии "Рух новых сил" записывался в ночь с 5 на 6 марта.

В тоже время представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии ВВС News Украина подчеркнул, что "данное лицо не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года".

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Ошибка президента: как Саакашвили будет мстить Порошенко за изгнание из Украины.