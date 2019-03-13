РУС. | УКР.

среда, 13 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.40
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

08:43
Какая погода будет в Украине 13 марта: опубликована карта
08:25
На Кремль ТВ выдали новый фейк о "зверствах" ВСУ на Донбассе: видео
08:17
В Днепре грузовик и внедорожник устроили кровавое ДТП: фото 18+
08:04
Невъездной Саакашвили заявил о возвращении в Украину: названа дата
07:47
Боевики на Донбассе несут тяжелые потери: ВСУ ответили на срыв перемирия
07:34
Под Киевом пьяная теща устроила зятю кровавый террор: фото
07:17
США всерьез взялись за Путина: приняты личные законы
07:16
Столкновения в Черкассах: стало известно о решении суда по активистам "Нацкорпуса"
06:54
Хоть одним глазком: скандальный боевик размечтался об уничтожении Украины
06:50
В Киеве неизвестный устроил пожар в зале азартных игр: фото и видео с места ЧП
06:30
Гороскоп на 13 марта: Ракам нельзя рисковать, а Весам не стоит ни к чему прикасаться
06:29
Зеленского хотят уничтожить: спикер "Зе!Команды" сделал резкое заявление
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Невъездной Саакашвили заявил о возвращении в Украину: названа дата

среда, 13 марта 2019, 08:04

Лидер политсилы "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили, которому запретили въезжать на территорию Украины сроком на три года, заявил, что планирует вернуться 1 апреля, сразу после президентских выборов.

Об этом бывший председатель Одесской ОГА рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев в 14:05 я планирую приземлиться в Борисполе. Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня в Украину", - заявил он.

Позже Дмитрий Гордон рассказал, что разговор с лидером партии "Рух новых сил" записывался в ночь с 5 на 6 марта.

В тоже время представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии ВВС News Украина подчеркнул, что "данное лицо не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года".

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Ошибка президента: как Саакашвили будет мстить Порошенко за изгнание из Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин начнет новую войну в Украине только при одном условии

Американцы понимают реальность: зачем в Украину приехал важный человек Трампа

Новые скандалы и борьба технологий: чего ждать за 25 дней до выборов

В голове Путина точно происходит что-то ненормальное - экс-представитель НАТО в России

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: