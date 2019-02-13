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Давайте бомбить Украину: журналист раскрыл суть угроз Путина

среда, 13 февраля 2019, 05:39

России не нужны никакие поводы для вторжения в Украину, поскольку она успешно придумывает их сама.

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на слова украинского журналиста Романа Цимбалюка.

"Мне от слов "формальный повод" немножко смешно и грустно, потому что нашим соседям из России не сложно придумать любую комбинацию для того, чтобы оправдать свои действия. Ведь в любой момент можно начать орать на всех федеральных каналах о том, что русских бьют, русскоязычных обижают, давайте бомбить Украину! И все эти товарищи берут под козырек и отвечают эхом: "Даваааайте!" - объяснил журналист.

Цимбалюк также добавил, что заявления кремлевских пропагандистов о том, что российская политическая общественность еще думает, как себя повести в ситуации смены власти в Украины, являются фарсом. Ведь окончательное решение как всегда будет за президентом России Владимиром Путиным.

"Ну, и еще конечно смешно от слов "в российском политическом классе" думают, признавать или не признавать выборы в нашей стране. Ничего подобного! Все здесь зависит от воли первого лица, то есть Владимира Путина. Как он скажет, так и будет. А все остальные как обычно заткнутся", - с сарказмом резюмировал журналист.

Как сообщал "Апостроф", в России растет недовольство ситуацией в стране. Согласно последнему опросу "Левада-центра", 45% россиян считают, что страна движется по неверному пути – это наибольший процент за последние 12 лет.

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