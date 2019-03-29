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Что должен сделать новый президент сразу после выборов: названы 5 ключевых проблем Украины

пятница, 29 марта 2019, 18:15

Новый президент Украины сразу после выборов в первую очередь должен обеспечить обороноспособность и провести реформирование.

Об этом рассказал "Апострофу" директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

По его словам, президенту нужно резко улучшить работу на дипломатическом направлении по формированию коалиции проукраинских партнеров.

"Это необходимо делать уже сейчас, вернее - это необходимо было делать уже вчера. Результаты необходимы, условно, уже завтра", - заявил Сунгуровский.

Также он добавил, что еще один ключевой момент для изменений - кадровый состав Вооруженных сил и всех силовых органов.

"Но без решения этого вопроса никакие реформы, никакая деолигархизация, никакая борьба с коррупцией невозможна в принципе", - подчеркнул директор военных программ Центра Разумкова.

По его словам, кроме этого нужно дать задание, чтобы подготовили хороший баланс военно-технического состояния Вооруженных сил и нашего ВПК.

"Поэтому можно убрать Укроборонпром, но нужно оставить хотя бы спецэкспортеров, потому что у них уже все завязки – на персональном уровне. То есть убрать любого человека из этой цепочки – это грозит серьезными разрывами. Нужно более серьезно к этому относиться, ввести более скрупулезный контроль, но не разрушать эти цепочки, их очень долго потом восстанавливать придется", - сказал эксперт.

Важное направление, заявил Сунгуровский, реформирование СБУ – забрать у них экономические функции. По его словам, не должно быть их там.

"Формирование коалиции – это отдельный вопрос, поскольку именно от нее зависит кадровый подбор", - отметил он.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней".

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