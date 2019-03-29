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Дело беглого Януковича: ​Генпрокуратура бъявила подозрение экс-министру экологии

пятница, 29 марта 2019, 18:14

Генпрокуратура в рамках расследования преступлений "Семьи" беглого президента Виктора Януковича объявила подозрение экс-министру экологии, бизнесмену Николаю Злочевскому.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Его подозревают в отмывании денег при покупке группы компаний Херсонская нефтеперевалка. Так, речь идет о средствах в размере более 33 миллионов долларов США.

По данным материалов, схема была организована и проведена в 2013 году. Участие в махинации принимали компании Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP, а также компания Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой являлся сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

"Следователи прокуратуры выяснили, что преступная группа, возглавляемая "семейным менеджером" Януковича Сергеем Курченко и бывшим в то время первым вице-премьером Сергеем Арбузовым спланировали и осуществили схему легализации через сомнительные сделки более 33 миллионов долларов США для покупки группы компаний, которые владеют Херсонской нефтеперевалкой. При этом, говорится в документах, также ставилась цель использовать данный актив для сокрытия схемы контрабанды нефтепродуктов на территории Украины", - говорится в сообщении.

Как считают следователи прокуратуры, бизнесмен Злочевский сознательно согласился стать частью данной преступной схемы исходя из корыстных мотивов.

Подельники зарегистрировали на территории острова Тортола (часть Британских Виргинских островов) компанию Rosseu Business Group Ltd, которая выступила формальным покупателем Херсонской нефтеперевалки. Также, по логике действий, для запутывания следов были созданы в зарубежных оффшорах ряд других компаний посредников, а деньги перечислялись на счета в банках Панамы, Кипра, Латвии и Эстонии.

"Всего за период с 9 октября по 8 ноября 2013 года общая сумма легализованных (отмытых) средств, которые участниками преступной организации были выплачены в счет оплаты Херсонской нефтеперевалки и связанного с ней имущества и имущественных прав, составила 33 076 000 долларов США", - говорится в документах.

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