Яценюк встретился в Киеве с женой Сенатора США

В субботу, 30 марта, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился в Киеве с Синди Маккейн, женой Сенатора США Джона Маккейна.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Народный фронт".

Синди Маккейн прибыла в столицу Украины в составе делегации США для наблюдения за ходом выборов Президента страны.

"Для меня большая радость и честь встретиться сегодня с госпожой Синди Маккейн, женой большого друга Украины, Сенатора Джона Маккейна", - написал Арсений Яценюк на своей странице в Facebook после завершения встречи.

Также лидер партии выразил благодарность Синди Маккейн "за слова поддержки, которые она адресовала всему нашему государству".

Он подчеркнул, что миссия, с которой Синди Маккейн прибыла в Украину, - "это продолжение этой большой работы, которую проводил Сенатор Маккейн для помощи нашей демократии, защиты национального суверенитета и воплощения устремлений на членство в НАТО и ЕС".

"Уверен, мы преодолеем все испытания и вместе победим", - написал Арсений Яценюк.