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Вино, вкусняшки и пинг-понг: появились новые фото из штаба Зеленского

воскресенье, 31 марта 2019, 19:02

Появились новые фото, сделанные в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского в день голосования на выборах президента Украины.

Снимки сделала фотокорреспондент "Апострофа" Евгения Котенко.

На фото видно, что штаб Зеленского в день выборов выглядит, скорее, как место для развлечений. В частности, можно заметить аэрохоккей, настольный футбол и стол для настольного тенниса. Однако огромное количество информационных экранов напоминает, что в штабе ведется и серьезная работа.

Фото: Евгений Котенко / Апостроф
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Фото: Евгений Котенко / Апостроф
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Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
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Первую часть фоторепортажа смотрите здесь.

Напомним, в сети ведут трансляцию, как украинцы голосуют за президента страны.

Как сообщал "Апостроф", директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, что должен сделать новый президент за первые 100 дней. Он подчеркнул, что следует сосредоточится на главном.

Также журналисты ранее заявили, что Анатолий Гриценко может оказаться техническим кандидатом Владимира Зеленского. Отметили, что его задача сделать невозможным выход во второй тур Порошенко и оттянуть часть голосов от Тимошенко.

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