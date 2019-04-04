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Почему не Трамп? В сети ярко отреагировали на приглашение Тимошенко на дебаты

четверг, 04 апреля 2019, 21:40

Сеть накрыла волна комментариев и шуток в связи с предложением кандидата Владимира Зеленского стать арбитром на дебатах Юлии Тимошенко.

Об этом пишут пользователи сети.

Некоторые поинтересовались: "Почему не Трамп?". Также придумали смешные фотожабы. А политик Мустафа Найем порекомендовал Тимошенко соглашаться в обмен на кресло премьер-министра Украины.

"Я помню это чувство с времен, когда еще смотрел КВН. Конкурс "Разминка", команды за определенное время пытаются наюморить что-то искрометное. И вот, время вышло. Зрительный зал превентивно хихикает. От команды отделяется человек, подходит к микрофону, горделиво улыбается... и ляпает что-то несусветное унылое. Болельщики издают подбадривающее "гы", а тебе стыдно и хочется выключить телевизор", - описал ситуацию с дебатами аналитик Роман Шрайк.

Как сообщал "Апостроф", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пока не определилась с участием в роли арбитра в дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Напомним, эмоции украинцев в связи с видеообращением Владимира Зеленского к Петру Порошенко о дебатах, не утихают.

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