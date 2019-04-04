Время есть: у Тимошенко ответили на предложение Зеленского по дебатам

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пока не определилась с участием в роли арбитра в дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом сообщает издание "Громадське", ссылаясь на информацию пресс-службы команды Тимошенко.

"Мы видели ролик, у нас есть время подумать", - заявил представитель экс-кандидата в президенты.

Как ранее сообщал "Апостроф", кандидат на выборах президента Владимир Зеленский согласился на дебаты с Петром Порошенко. Однако он предложил провести их на НСК "Олимпийский".

Напомним, нынешний президент и кандидат на выборах Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому и ответил ему на вызов на дебаты на стадионе.

А в сети эмоции украинцев в связи с видеообращением Владимира Зеленского к Петру Порошенко о дебатах, не утихают.