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Тимошенко! Зеленский нашел арбитра для дебатов с Порошенко

четверг, 04 апреля 2019, 18:52

Кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил назначить арбитром для проведения дебатов Юлию Тимошенко.

Об этом сообщил сам Зеленский на странице "Зе команда" в Facebook.

Он начал свою речь со слов, что Петр Порошенко принял его вызов на дебаты. Также он отметил, что это шанс прославить страну на весь мир как свободную и демократическую.

Кроме этого на видеозаписи Владимир Зеленский задал вопрос Тимошенко: "Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддерживали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Жду ответа на протяжении 24 часов".

Как сообщал "Апостроф", эмоции украинцев в связи с видеообращением Владимира Зеленского к Петру Порошенко о дебатах, не утихают.

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