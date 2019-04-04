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Уже готовятся: в сети показали фото с военными у стадиона "Олимпийский" в Киеве

четверг, 04 апреля 2019, 16:32

В сети опубликовали фото НСК "Олимпийский" в Киеве, куда стянули силовиков.

Об этом сообщает пользователь сети София Касьяненко на своей странице в Facebook.

"Вышла за хлебом, а тут и зрелища подъехали. Кратко в предыдущих сериях: - А Петя выйдет? - Стадион так стадион. Иду! Армия уже на стадионе. На обратном пути гляну, что там мова і віра", - написала автор поста.

Вероятно, военные дежурят около стадиона в связи с заявлением Петра Порошенко о готовности пойти на условия Владимира Зеленского, которые предполагают его участие в дебатах. Так, нынешний президент сказал, что 5 апреля вместе с Зеленским готов сдать анализы, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков. Он назначил встречу около медпункта стадиона "Олимпийский".

Как сообщал "Апостроф", помимо НСК "Олимпийский", где планируется проведение дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко, свои "апартаменты" для этого мероприятия предлагает и киевский стадион Арсенал.

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