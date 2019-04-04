Ждем на колесницах и в доспехах: в сети обсуждают будущие "стадионные" дебаты Порошенко и Зеленского

Вызов кандидата в президенты Владимира Зеленского к нынешнему главе государства Петру Порошенко провести дебаты на НСК "Олимпийский" продолжают активно обсуждать в социальных сетях.

"Сам факт, манера вызова на дебаты и место показывает в какой прекрасной и открытой стране мы живём. Украина - ценность сама по себе. Её надо беречь и защищать. Кто-то что-то подобное может представить в оккупированном Крыму, на Донбассе или дальше за поребриком", – пишет журналист Роман Цымбалюк.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко уже заявил о готовности правоохранителей обеспечить безопасность будущих дебатов.

А некоторые особенно предприимчивые украинцы уже даже начали продавать на них билеты.

Напомним, как ранее сообщалось, кандидат на выборах президента Владимир Зеленский согласился на дебаты с Петром Порошенко, однако выдвинул ряд неожиданных условий.

Детальнее про дебаты между кандидатами читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.