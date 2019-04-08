Дебаты Шредингера: в сети обсуждают парадокс Зеленского-Порошенко

В сети пользователи смеются над договоренностями о дебатах кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Об этом сообщает блогер Антон Ходза на своей странице в Facebook.

"Дебаты будут или не будут. Дебаты будут 14 апреля, или не 14 апреля. Дебаты будут на стадионе или не на стадионе. Кандидаты примут участие в дебатах или не примут. Приходите на дебаты либо не приходите. Будет интересно или будет не интересно", - написал он.

Другие пользователи в интернете также посмеялись над происходящим в политике и прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может колебаться в районе миллиона долларов.