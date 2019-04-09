Нацдружины идут с протестом к силовым ведомствам в Киеве: онлайн трансляция

Во вторник, 9 апреля, члены политической партии "Национальный Корпус" и организации "Национальные дружины" снова проводят акцию "Свинарчуков за решетку".

Онлайн трансляцию с места события ведет корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Митинг начался в 17:00 и представители "Нацкорпуса" двинулись к правоохранительным структурам Киева. Также члены партии придут и к Администрации президента, чтобы снова спросить, когда #СвинарчуковПорошенко посадят за решетку.

Напомним, ранее подобные акции уже проводились в столице. Активисты требовали посадить виновных в хищениях в оборонном секторе.



Первая часть онлайн трансляции



Как сообщал "Апостроф", 23 марта в центре Киева люди вышли на акцию "Свинарчуков за решетку". Митингующие пытались прорваться внутрь администрации президента.

Также 16 марта в столице на Майдане Независимости прошла акция протеста участников организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины" под лозунгом "Свинарчуков Порошенко – за решетку".