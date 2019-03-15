Несмотря на крики о новой армии, мы видим только новые хищения - Андрей Билецкий

В Украине, где уже пятый год идет война, давно назрела необходимость создания Министерства по делам ветеранов. Наконец, 28 ноября 2018 года путем реорганизации Государственной службы Украины по делам ветеранов его создали. Руководить министерством назначили народного депутата от Блока Петра Порошенко Ирину Фриз.

Что должно сделать министерство в первую очередь и соответствуют ли его действия ожиданиям ветеранов, в интервью "Апострофу" рассказал народный депутат АНДРЕЙ БИЛЕЦКИЙ. Также лидер "Национального корпуса" прокомментировал раскрытие преступных схем в оборонной сфере и объяснил вялую реакцию власти на этот скандал.

Первую часть интервью с Андреем Билецким читайте здесь: У ребят из "Нацдружин" есть оружие, они будут наблюдать за выборами

- Вы причастны к созданию Министерства ветеранов. В лоббировании этого министерства также принимал участие народный депутат Александр Третьяков. У вас с ним давняя история отношений: в 2014 году была создана организация "Мы - киевляне", которая распространяла газету с вашей рекламой, Третьякова и нардепа Глеба Загории. Также Александр Третьяков лоббировал вашу кандидатуру на пост мэра Киева.

- Быть мэром Киева - не моя детская мечта.

- Но здесь странное совпадение: вы выходите на митинги за министерство, а Третьяков - активный лоббист. Вы как-то с ним контактировали по этому поводу?

- Я не очень понимаю, кто такой Третьяков. Есть некий человек в парламенте, знаю, что он был "любым другом" Ющенко. Влияет ли он сейчас серьезно на украинскую политику? Наверное, влияет, как "любый друг" Порошенко. Я знаю абсолютное большинство украинского политикума первого эшелона, я хожу в парламент и вижу там Третьякова. Меня о нем спрашивали, и я, кажется, дал достаточно четкий ответ, не слишком корректный, но достаточно четкий ответ. Относительно газеты: я никогда не входил в эту организацию, а в 2014 году пиарить командира добробата было модно, и эти люди пытались активно заигрывать с добровольческим движением. Поэтому здесь не стоит чего-то искать. Я слышал об этой газете, и никогда в жизни ее не видел.

- И вас никак не заинтересовало, что вас используют в пиаре достаточно одиозные люди?

- Я об этой газете услышал в 2018 году во время одного из интервью.

- То есть вы не знали в 2014 году, что ваше лицо где-то используют?

- Я не так часто был в Киеве. Входил ли я в учредители этой организации? Нет. Мне приписывали участие в нескольких партийных списках, в которые меня приглашали, только я отказался и шел по мажоритарке как беспартийный. Мы были почти все время на фронте.

Возвращаясь к Министерству ветеранов - его создания ждала вся страна. Но с этим тянули около года. Мы помогли его созданию, потому что серьезно штурмовали Гройсмана, чтобы эта история сдвинулась с мертвой точки. Но, в конце концов, мы получили не совсем то, что хотелось. Не последнюю роль в таких историях играют персоналии, и, как следствие - мы получили бывшую секретаршу Порошенко министром ветеранов.

В стране с 300 тысячами ветеранов можно было бы на эти должности найти людей, которые действительно имели отношение к войне, которые понимают внутренние проблемы и беды, стоящие перед этими людьми. Однако вместо таких людей президент расставил свое близкое окружение. У нас были массажистки Азарова, а сейчас - секретарши Порошенко. Вот вам и ответ о Третьякове. Посмотрим, конечно, возможно, они сделают много хорошего, но начало не слишком вдохновляет.

Александр Гончаров / Апостроф

- А что, по вашему мнению, нужно сделать в первую очередь? Министерство ветеранов планировали создать по лекалу американского ведомства, где есть психологическая, физическая реабилитация, даже горячая линия помощи родственникам ветеранов.

- Я бы сделал две вещи. Во-первых, не очень популярную: провел бы аудит людей, которые имеют удостоверение участника боевых действий, так как огромное количество прокуроров, полковников, полицейских, вчерашнего "Беркута" - незаслуженно получили их. Хотя там разные случаи: есть франковский "Беркут", который действительно воевал, и много, а есть люди, которые получили "индульгенцию" за Майдан, стоя на блокпостах в 30 километрах от линии фронта.

Во-вторых, я бы сделал пакет недотационных действий, а именно - стимулирующих, которые бы дали возможность развиваться ветеранам, например, в сфере бизнеса и торговли. Как в Нью-Йорке, где в зоне красной линии разрешено торговать только ветеранам. Посмотрите на Киев: весь центр заставлен "шаурмятнями", кафе, смотришь на разрешение - сирийцы, иранцы. Возможно, это прекрасные люди, возможно, среди них есть ветераны АТО, в чем я сомневаюсь. Но почему они? Потому что их диаспоры платят городской власти за разрешение действовать в этом поле. Так, давайте это закрепим за украинскими ветеранами, это будет правильно.

Таких действий может быть больше, потому что все дотационные вещи чрезвычайно опасны. Человека надо погружать в жизнь, а не дать ему один-два раза помощь и оставить наедине со своими проблемами, переваривая всю травматическую историю фронта и войны. Ветеран должен с самого начала, после короткой психологической реабилитации, жить полноценной жизнью. Эти две вещи я бы сделал.

- Вы обращались с этими предложениями к Ирине Фриз?

- К кому обращаться? На данный момент, кроме министра, в Министерство ветеранов нанят на работу только один человек. Почему так? Потому что Порошенко хотел эту кандидатуру протянуть раньше, надеялся, что он это сможет использовать на президентских выборах, но уже не успеет. Я не верю вообще в нынешнюю систему власти, вот как при Януковиче был кучмизм, так он есть и при Порошенко. И это может продолжаться и дальше.

Я видел не одного человека, который пошел в МВД с надеждами на реформу полиции, но могу сказать, что полиция намного лучше не стала, а эти люди серьезно испортились. Это ответ о ветеранской истории.

Вот вы мне называете фамилии, каких-то чиновников вспоминаете - Третьякова, еще кого-то, а ведь есть также гражданское общество. Моими друзьями, ветеранами "Азова", создана организация "Ветеранское братство", которая оказывает помощь ветеранам: психологическую, физическую, помощь по раскрутке бизнеса. Мы создали первый украинский армейский багги и собираемся выводить его на международный уровень, продавать за границу. Уже сейчас есть большая заинтересованность в нем. Эта машина создана исключительно ветеранами, и мы хотим открыть ветеранское предприятие для ее производства, которое должно развернуться в серьезные цеха. Приоритет при приеме на работу будет исключительно для ветеранов российско-украинской войны. Я говорю о том, что пусть не всем ветеранам, но могу своими собственными силами помочь создать нормальное будущее для тысяч людей. И в этот путь я верю гораздо больше, чем в попытки чего-то добиться в министерствах.

Я уже сказал, что первым пунктом должна быть чистка списков от псевдоветеранов. Боюсь быть плохим пророком, но я почему-то думаю, что будет с точностью до наоборот, что мы увидим еще большее количество детей министров, президентов, других чиновников, которые потом окажутся ветеранами АТО. Приведу один пример о справедливости в современной Украине. Недавно я узнал эту историю из разговора со своим боевым побратимом Акулой, который командует вторым пехотным батальоном добровольческого полка "Азов", это самый молодой командир батальона в украинской армии - ему 25 лет. Он был на Майдане, попал в 20 лет на фронт, воевал все это время, участвовал почти во всех боевых операциях полка "Азов", проявил себя героем, служит в Нацгвардии. А есть полковник Пилипчук, который также служит в Нацгвардии. Полковник Пилипчук во время Майдана, как оказалось, бил Акулу и передал "беркутовцам", которые потом еще прострелил ему ноги из травматического пистолета. Полковник Пилипчук не воевал, но угадайте, есть ли у него орден Ивана Мазепы? То есть полковник Пилипчук, который не был на войне, получил орден Ивана Мазепы, а парень, который прошел пять лет войны и дошел с рядового обычного стрелка до командира батальона благодаря своим волевым качествам, способностям, уму - такого ордена не имеет.

Александр Гончаров / Апостроф

- Прокомментируйте громкий скандал с махинациями в оборонной сфере страны, которые раскрыли журналисты. Какой должна быть реакция власти, учитывая, что речь идет о хищениях и махинациях не в мирное время, а в условиях войны?

- Речь идет не только о ситуации, которую озвучили в расследовании Бигуса. Не о сомнительной сделке под 500 миллионов гривен, которую фактически папа подарил на мороженое сыночку и его 20-летним друзьям. Вопрос в том, что это расследование снова нас вернуло к тому, что минимум треть оборонного бюджета страны элементарно разворовывается властью, украинскими чиновниками, и эти деньги просто раскладываются по карманам.

В то время как продолжается абсолютно неадекватная ситуация на фронте с техникой, которая на бумаге является полноценной боевой, а на самом деле - неработающим хламом. Из-за недостатка финансирования, которое как раз разворовывается на треть, продолжаются проблемы с боевой подготовкой войск, и это очень сильно снижает боеспособность страны. Речь идет о том, что власть, которая превратила армию в свое виртуальное главное достижение, фактически не только пиарится, но и обогащается на армии за это десятилетие.

Если говорить, как власть должна отреагировать... Ну, как она может отреагировать сама на себя? Здесь вопрос к стране: как нация должна реагировать на это? Если страна это проглотит, если позволит Свинарчуку, молодым мошенникам, всем хозяевам фирм-прокладок, хозяевам контор, которые производят минометы "Молот" и другим, которые производят "полезную" технику по завышенным в четыре раза ценам, оставаться на свободе, - тогда у нас нет никаких шансов ни построить новую страну внутри, ни защититься от внешнего врага.

Я считаю, что здесь власть не сделает ничего. Власть не может сделать ничего против самой себя. Если Гладковский воровал, то он воровал не сам по себе. Тем более что мы видим: огромное количество государственных денег было пропущено через "Ленинскую кузницу" - предприятие непосредственно президента. Здесь может отреагировать только народ и страна, только они могут заставить посадить этих людей, а это тот минимум, который необходимо сделать. Если у нас нет в Уголовном кодексе расстрельной статьи за подобные преступления, то посадить на максимальный срок - это то, чего должна добиваться страна. Если такие случаи пройдут сейчас безнаказанно, то это ставит под сомнение вообще возможность выживания страны как внутри, так и в первую очередь - снаружи, потому что, несмотря на крики власти о новой армии, мы видим, что нового в ней только увеличение объемов краж.

Стоит также отметить, что "Национальный корпус", и я лично, не собираемся сосредоточиться исключительно на теме Свинарчуков. Здесь вопрос в том, чтобы власть, генпрокурор, военный прокурор, НАБУ обнародовали все дела хищений в военной сфере, все дела хищений горюче-смазочных материалов, закупки одежды и экипировки, все дела хищений по типу закупки никому не нужных порошенковских "бронепароходов", которые мы потеряли в Керченском проливе. Если эта гангрена раскрылась, то ее надо вычищать полностью, а не останавливаться только на Свинарчуках.