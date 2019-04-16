Украинский телеканал подал в суд на Порошенко: в чем причина

Медиагруппа "1+1 медиа" подала иск против президента Петра Порошенко, требуя опровергнуть недостоверную информацию и возместить моральный ущерб.

Об этом говорится в соответствующем заявлении медиагруппы, в которую входит канал.

"В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию, ряд информационных сообщений, которые были распространены Петром Порошенко на своей официальной странице в Facebook, а также озвученные на собрании граждан, и ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" – на сайте https://nv.ua/ и обеспечить их опровержение в течение семи дней со дня обретения судебным решением законной силы", — говорится в заявлении.

Также группа "1+1 медиа" просит взыскать с Порошенко один миллион гривен в качестве возмещения морального вреда. Эти средства компания перечислит в фонд помощи армии "Вернись живым".

По мнению канала, Порошенко не предоставил доказательств ни во время распространения этой информации, ни по состоянию на день подачи иска, извинений журналисты также не услышали. Кроме того, в "1+1 медиа" подчеркнули, что журналисты и все сотрудники группы имеют каждый собственные политические предпочтения, их никто не заставляет, не запугивает, не навязывает свое мнение, а в своей работе они руководствуются общепринятыми стандартами.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко подал в суд на телеканал "1+1" за грязные методы и распространение фейков.