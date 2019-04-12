РУС. | УКР.

пятница, 12 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 апреля

09:38
Что происходит с гривной: актуальный курс валют на 12 апреля
09:35
Какой будет погода на Пасху и после праздника: украинцев предупредили о похолоданиях
09:32
Ломаченко проиграл своему сопернику на весах: опубликовано фото и видео
09:25
Годовщина начала войны на Донбассе: в сети напомнили видео захвата Славянска
09:13
СБУ приняла неожиданное решение по западному журналисту: документ
09:00
День работников ракетно-космической отрасли Украины и День космонавтики: стихи, открытки фото и видеопоздравления
08:57
Визит Порошенко на 1+1: гендиректор телеканала сделал громкое заяаление
08:55
Появилось снятое с воздуха видео точного удара по российским оккупантам на Донбассе
08:50
Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков
08:23
Под Тернополем простились с бойцом ВСУ, погибшим от пули снайпера: фото и видео
08:13
Детали разлетелись по дороге: опубликованы фото и видео серьезного ДТП с грузовиком в центре Киева
08:00
День космонавтики и именины Ивана: какой праздник 12 апреля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Визит Порошенко на 1+1: гендиректор телеканала сделал громкое заяаление

пятница, 12 апреля 2019, 08:57

Гендиректор группы "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко в связи с его визитом в эфир телеканала, в ходе которого произошла перепалка с шоуменом Владимиром Зеленским.

На своей странице в Facebook он пояснил что иск будет в том числе "за прошлые обвинения в адрес канала".

По словам Ткаченко, президент появился в студии без предупреждения.

"При чем не совсем понятно в котором он тут статусе - кандидата или президента. Но как понимаете при его виде и охранников УДО - все в шоке. Он говорит - пришел на дебаты. То есть таки как бы кандидат? Или..? При этом он точно знает, что его оппонент - В.Зеленский в этот момент уже находится в Париже, в предверии завтрашней (12 апреля - ред) встречи с президентом Франции - Э.Макроном... Его впускают в студию. А шо делать? Статус президента никто не отменял", - написал гендиректор канала.

При этом Ткаченко напомнил, что программа "Право на власть" всю избирательную кампанию приглашала Порошенко в эфир, но он игнорировал приглашения. По его словам, после того, как Порошенко "пришёл без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирался уходить", против него будет подан иск.

"Ждите - в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1. В стране, которая стряхнёт с себя ваше враньё, - это уже будет возможно. Пошёл обратный отсчёт - ещё 9 дней осталось", - написал Ткаченко.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко подал в суд на телеканал "1+1" за грязные методы и распространение фейков.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мы делаем ставку на классическую журналистику – Юрий Сугак

Как хвост виляет собакой: чем заканчиваются информационные войны в украинских реалиях

ТВ переходит на украинский язык: иглу России сломали, но есть несколько угроз

В Украине нашли средство против главного оружия Кремля на Донбассе, но есть нюанс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: