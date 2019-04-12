Визит Порошенко на 1+1: гендиректор телеканала сделал громкое заяаление

Гендиректор группы "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко в связи с его визитом в эфир телеканала, в ходе которого произошла перепалка с шоуменом Владимиром Зеленским.

На своей странице в Facebook он пояснил что иск будет в том числе "за прошлые обвинения в адрес канала".

По словам Ткаченко, президент появился в студии без предупреждения.

"При чем не совсем понятно в котором он тут статусе - кандидата или президента. Но как понимаете при его виде и охранников УДО - все в шоке. Он говорит - пришел на дебаты. То есть таки как бы кандидат? Или..? При этом он точно знает, что его оппонент - В.Зеленский в этот момент уже находится в Париже, в предверии завтрашней (12 апреля - ред) встречи с президентом Франции - Э.Макроном... Его впускают в студию. А шо делать? Статус президента никто не отменял", - написал гендиректор канала.

При этом Ткаченко напомнил, что программа "Право на власть" всю избирательную кампанию приглашала Порошенко в эфир, но он игнорировал приглашения. По его словам, после того, как Порошенко "пришёл без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирался уходить", против него будет подан иск.

"Ждите - в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1. В стране, которая стряхнёт с себя ваше враньё, - это уже будет возможно. Пошёл обратный отсчёт - ещё 9 дней осталось", - написал Ткаченко.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко подал в суд на телеканал "1+1" за грязные методы и распространение фейков.