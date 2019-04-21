Появилась реакция из Европы и США на победу Зеленского

Западные политики отреагировали на победу Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины, призвав Запад сохранить поддержку Украины.

Об этом пишет Европейская правда.

"Украина сегодня подтвердила, что является демократией. Она заслуживает поддержки Запада", - написал экс посол США в Украине Стивен Пайфер.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал уважать выбор украинцев.

"Мы уважаем этот выбор и верим, что эти изменения приведут к дальнейшей либерализации, дальнейшим реформам, дальнейшей интеграции в евроатлантическую семью", - написал Линкявичус, отметив, что "слишком много было в это вложено, слишком много крови пролито". Он также написал на украинском языке: "Украина - это Европа".

Между тем в посольстве США в Украине поздравили Зеленского с победой на выборах, а также поблагодарили Порошенко.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал мирным выборам президента Украины", - говорится в сообщении в Twitter.

Также в посольстве США поблагодарили Порошенко "за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений".

Также там выразили надежду на то, что при президентстве Зеленского партнерство Украины и США останется крепким.

Интересное замечание относительно выборов в Украине сделал французский философ Бернар-Анри Леви, написав, что Украина теперь единственное государство в мире, кроме Израиля, где должности президента и премьера занимают, евреи по национальности.

Смотрите на "Апострофе" официальные результаты выборов президента онлайн.