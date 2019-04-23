Третий украинский топ-чиновник подал в отставку после выборов

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию.
Соответствующий документ был опубликован на официальной странице Закарпатской ОГА.
В заявлении говорится, что в соответствии с законом "Про местные государственные администрации" главы администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий президента.
"Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", – пишет в заявлении Москаль.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 22 апреля глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности.
Також до этого руководитель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка принял решение покинуть пост по собственному желанию.