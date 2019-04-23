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Третий украинский топ-чиновник подал в отставку после выборов

вторник, 23 апреля 2019, 11:04
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Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию.

Соответствующий документ был опубликован на официальной странице Закарпатской ОГА.

В заявлении говорится, что в соответствии с законом "Про местные государственные администрации" главы администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий президента.

"Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", – пишет в заявлении Москаль.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 22 апреля глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности.

Також до этого руководитель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка принял решение покинуть пост по собственному желанию.

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