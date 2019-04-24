Украина отреагировала на указ Путина по паспортам для Донбасса

Украинские политики отреагировали на указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении паспортов РФ для жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщают украинские политические деятели на своих страницах в социальных сетях.

"Решение РФ о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", - написал в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.

Он также призвал украинских жителей оккупированных территорий на Донбассе не принимать российские паспорта. По словам чиновника, Россия лишила украинцев с восточных областей страны настоящего, а теперь посягает на их будущее.

В тоже время, как пишет на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, указ президента РФ является попыткой легитимизации псевдореспублик, что грубо нарушает Минские договоренности.

"По украинскому закону двойное гражданство запрещено, и своим нарочитым, грубым решением Путин демонстрирует, что он не считает оккупированные территории частью суверенной Украины. Почему Путин сделал это именно сейчас? Мы предупреждали: он ждет ослабление украинской власти. Он всегда пользуется моментами неопределенности и переходного периода, чтобы вставить еще один нож в спину Украины", - отметила Геращенко.

Она призвала отреагировать на соответствующее решение Кремля международных партнеров, а также осудить действия Москвы со стороны нормандского формата.

"Это решение требует усиления санкций против РФ, которая не делает ни одного шага для решения войны на Донбассе, наоборот, замораживает этот конфликт, чтобы он надолго был раной на теле Украины", - подчеркнула вице-спикер.

Она добавила, что в среду, 24 апреля, в Минске проходит заседание ТКГ и рабочих групп, в ходе которого представители Украины жестко осудили действия России по упрощению выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.

А представитель Украины в ООН Владимир Ельченко подчеркнул, что Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения Путина.

"По поручению президента Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!" – заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики на Донбассе рассказали, кому паспорта РФ намерены выдать в первую очередь.